Alberto Matano si sposa con il compagno. Le nozze a luglio

"Alberto Matano, già conduttore del Tg1 e oggi volto de La Vita in Diretta e giudice di Ballando con le Stelle sposerà, a luglio, il suo storico compagno.

A quanto si legge dal settimanale Chi, che ha trasmesso la notizia, a officiare le nozze sarà Mara Venier, storica amica del giornalista.

Matano ha sempre scelto di tenere riservata la sua vita personale, ma nello scorso autunno, trattando il tema dell' omofobia, il conduttore aveva detto: "L'ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione". Frase che è arrivata dopo la bocciatura del ddl Zan al Senato.

Il conduttore in un'intervista rilasciata a febbraio al Corriere della Sera, aveva spiegato: “Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.