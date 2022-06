Alexei Navalny, il leader dell'opposizione russa, è stato trasferito in un luogo sconosciuto

Aleksei Navalny non si trova più nella colonia penale Ik-2 di Pokrov, nella regione russa di Vladimir, in cui dall'anno scorso sconta la sua pena. Scomparso nel nulla. Le autorità carcerarie non hanno fornito ai suoi avvocati, che oggi si sono presentati per un colloquio con il loro assistito, alcuna informazione. Si sono limitati a dire che nella colonia penale non esiste alcun detenuto a nome Navalny, come denuncia la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, in un tweet. "Non sappiamo dove si trovi, in quale colonia penale sia stato trasferito".

Poche settimane fa il nemico politico del presidente russo Vladimir Putin ha avuto un prolungamento di 15 anni della sua pena detentiva a seguito di nuove accuse penali. Le autorità hanno dichiarato due settimane fa di aver aperto una nuova indagine contro di lui con l'accusa di "aver creato un gruppo estremista per alimentare l'odio contro funzionari e oligarchi" e aver tentato di organizzare manifestazioni non autorizzate.