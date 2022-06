Algeria, forte scossa di terremoto avvertita ad Orano

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera nella città di Orano, nell'Algeria occidentale, che ospita la 19/a edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Secondo i media locali, il terremoto è stato registrato intorno alle 20:20 ora locale (19:20 GMT), con una magnitudo in via preliminare quantificata in 5,1 gradi della scala Richter. L'epicentro è stato localizzato 13 chilometri a nord-est di Orano.

Secondo quanto riporta la Tv locale Ennahar Tv, che cita una nota delle autorità di protezione civile algerine, il terremoto non ha causato nessun ferito.

Orano, seconda città dell'Algeria, sta ospitando la 19°edizione dei Giochi del Mediterraneo fino al 6 luglio, a cui l'Italia partecipa con la delegazione più numerosa (370 atleti).

Secondo lo Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), il terremoto si è sviluppato a una profondità di 2 km.