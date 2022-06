Allarme sanitario a Mariupol, si teme un'epidemia di colera

Gli amministratori in esilio di Mariupol, la città portuale sul Mar D'Azov occupata da russi e separatisti, hanno lanciato un allarme su un crescente rischio di epidemie a causa del dissesto del sistema fognario, dei cadaveri lasciati a putrefarsi lungo le strade e della mancanza di acqua corrente per le decine di migliaia di civili che ancora vivono tra le rovine.

“La città sta letteralmente affogando nella spazzatura e nei liquami", si legge sul canale Telegram del Consiglio comunale. Il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, alla tv ucraina, ha detto che i russi hanno imposto una quarantena per impedire un'epidemia di colera. Mosca smentisce, e bolla come propaganda gli allarmi sulla situazione sanitaria. Il ministro della Salute della Repubblica separatista di Donetsk, Alexander Oprishchenko, ha dichiarato alla Tass che la situazione è sotto controllo.

Il New York Times, che oggi prova a tirare le somme della situazione a Mariupol, scrive che non è possibile verificare le affermazioni di entrambe le parti perché gli occupanti hanno vietato alle agenzie di soccorso internazionali di lavorare in città. Ma è da settimane che le autorità sanitarie internazionali mettono in guardia sui rischi legati alle malattie infettive nei centri distrutti dall'invasione russa: “Siamo preoccupati dal rischio di diffusione di colera nelle aree dove le infrastrutture idriche e le fognature sono danneggiate o distrutte”, ha detto Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa. Dorit Nitzan, direttore regionale per le emergenze in Europa, ha aggiunto che a Mariupol ci sono “vere e proprie paludi” e “le acque nere contaminano quelle potabili”. L'Oms ha inviato vaccini contro il colera a Dnipro, una delle città più orientali ancora sotto il controllo di Kiev.

Il colera è una malattia virulenta strettamente connessa alla mancanza di disponibilità di acque pulite. Può provocare diarree gravi e uccidere in poche ore se non curata. Esistono medicine efficaci, ma secondo il Consiglio comunale non ci sono più farmaci di alcun tipo in città e il sistema sanitario non sta funzionando. Ihor Kuzin, direttore del centro di controllo e valutazione (una struttura del ministero della Salute del governo ucraino) ha detto ai cronisti di stare monitorando la situazione in tutto il paese dallo scorso 1 giugno: “Non possiamo essere certi che ci saranno epidemie, ma i prerequisiti ci sono tutti”. Nelle zone del paese liberate dopo l'occupazione russa, riferisce sempre Kuzin, acque e terreni vengono analizzati per prevenire la diffusione di malattie. Le province di Kiev e Zhytomyr sono state interamente controllate, così come gran parte di quelle di Chernhiv e Sumy. Il sistema sanitario nazionale avrebbe farmaci e vaccini anti-colera sufficienti almeno fino ad agosto, aggiunge infine.