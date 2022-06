Allarme siccità. Il governatore Fedriga pronto a firmare il decreto per razionare acqua

È atteso nei prossimi giorni un decreto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per razionare l'acqua, in ambito privato, industriale e agricolo. Si tratterebbe di un provvedimento che rappresenterebbe il quadro normativo all'interno del quale gli enti che si occupano del controllo e della gestione dei vari settori dovrebbero prendere le decisioni necessarie per contrastare una situazione che in Friuli Venezia Giulia non si vedeva dal 2003.

In ambito agricolo, nell'udinese sono già iniziati i razionamenti nelle irrigazioni dei campi, come avverrà domani nel pordenonese, mentre nel triestino e goriziano non sono state adottate decisioni analoghe.

Probabilmente il decreto di Fedriga dovrebbe vietare gli utilizzi non necessari dell'acqua, ad esempio per giardini, piccoli orti privati e lavaggi delle auto. Toccherà poi, agli entri preposti adottare le misure ritenute necessarie.