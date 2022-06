Allarme siccità, Patuanelli: "Situazione delicata". Oggi vertice dei Ministeri

"La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico". Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.

"Oggi ci sarà un importante incontro tra i capi di gabinetto di tutti i Ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali. Poi - conclude Patuanelli - ci aggiorneremo a livello politico, la situazione è delicata".

Allarme Po

Per affrontare il problema della siccità si è riunito anche l'Osservatorio sul Po, da cui è arrivata l'indicazione di proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso dell'acqua rimasta: diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione, ma garantire l'afflusso di acqua anche al Delta.

Lazio annuncia stato di calamità

Nel Lazio "nelle prossime ore proclameremo lo stato di calamità naturale". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di un incontro.

"L'emergenza climatica non è un problema del futuro, ma del presente - ha continuato - vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lo stato di calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure, ad invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico da tutte le attività, a cominciare dai consumi familiari, però anche alla ricerca di forme di approvvigionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali".

"Per ora lo stato di calamità naturale è il primo step - ha concluso - A questo, monitorando la situazione con prefetture, Acea e altri attori interessati, vedremo gli altri step successivi, per ora mi permetto di dire a tutti: è bene fare i conti con l'emergenza climatica che vuol dire, in questo caso, risparmiare acqua".