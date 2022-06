All'asta “First Folio” la prima edizione delle opere di Shakespeare

Venne stampato 400 anni fa e comprende 36 opere teatrali, la metà delle quali non era mai stata stampata prima. È la copia originale del 'First Folio' di William Shakespeare, la prima edizione delle opere del drammaturgo inglese. Dunque ancora una volta Shakespeare, salta fuori dal passato e torna a stupire con le sue opere. Il libro curato dai colleghi dello scrittore John Heminges e Henry Condell, sarà battuto all’asta per un valore di 2,5 milioni di dollari il 7 luglio da Sotheby's a New York.

Anche se 18 dei lavori di Shakespeare erano stati pubblicati nel formato in quarto prima di questa data, il First Folio rappresenta la sola fonte attendibile per circa venti opere del drammaturgo. La copia sarà esposta nelle gallerie londinesi di Sotheby's fino al 15 giugno. Secondo Sotheby's, l'edizione messa all'asta potrebbe essere l'unica copia ad avere una prima provenienza scozzese.

Al Folio manca la famosa pagina del frontespizio con l'immagine di Shakespeare, che potrebbe essere stata tolta o rubata nel corso degli anni per essere incorniciata come un ritratto.