Alta tensione in casa Trump, strappo con Ivanka da tempo

La testimonianza di Ivanka Trump alla commissione di inchiesta sul 6 gennaio e la dura risposta di Donald Trump espongono una tensione crescente fra padre e figlia e più in generale nella famiglia dell'ex presidente americano.



I rapporti fra Trump e Ivanka si erano incrinati già prima del 6 gennaio, quando la figlia-consigliera aveva preso le distanze dal tycoon e dai suoi fratelli sulle frodi alle elezioni e i tentativi di capovolgere il voto delle urne.



Secondo indiscrezioni riportate dal Washington Post, Ivanka ha cercato ripetutamente di convincere il padre a fermare l'assalto al Campidoglio.



La tensione emersa con lo spezzone di testimonianza mostrato durante la prima udienza pubblica della commissione è destinata a salire. Nel corso delle udienze infatti Ivanka, figlia-prediletta di Trump che lo ha seguito in ogni avventura imprenditoriale e politica, è considerata una voce potente per mostrare la realtà di quanto accaduto il 6 gennaio agli americani.