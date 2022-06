Cambio ai vertici di Amazon. Dave Clark, il super manager responsabile della divisione consumer, si dimette a sorpresa. L'annuncio segna la seconda partenza di alto profilo in 48 ore nel settore tecnologico. Il giorno prima Sheryl Sandberg ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di direttore operativo di Facebook.

Un addio dopo 23 anni che coincide con il rallentamento della crescita delle cruciali attività di e-commerce della società. "Gli ultimi anni sono stati i più difficili e imprevedibili della storia della divisione consumer e sono particolarmente riconoscente a Dave per la sua leadership", afferma l'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy augurando di poter svelare i piani per la successione di Clark in un paio di settimane. Le attività logistiche di Amazon, che ricadevano sotto la supervisione di Clark, sono state messe a dura prova durante la pandemia costringendo il colosso delle vendite online ad ampliare la propria rete per velocizzare le consegne. Con la fine dei lockdown però Amazon si è ritrovata con troppo spazio e troppi magazzini e ora, secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, sta cercando di subaffittare migliaia di metri quadrati di depositi o rinegoziare i contratti siglati.

Fra le tensioni per i centri di distribuzione e lo spostamento di Clark da Seattle a Dallas, i segnali di una sua possibile uscita erano davanti agli occhi di molti. Il suo passo indietro, effettivo dall'1 luglio, arriva a meno di un anno da quando Jassy ha assunto la leadership di Amazon da Jeff Bezos, che ha deciso di dedicarsi soprattutto a Bleu Origin, la sua società spaziale. Per Jassy si è trattato di un anno difficile, con Amazon che ha svelato in aprile il suo primo rosso trimestrale in sette anni e certificato un calo della domanda dopo due anni di volata con la pandemia.