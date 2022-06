La sede di Amazon a Seattle festeggia la Repubblica italiana: verde, bianco e rosso per il 2 giugno

Le Sfere sono un open space , senza uffici o sale riunioni, che intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura, consentendo ai dipendenti di Amazon di lavorare o fare la pausa pranzo in un ambiente più simile a un parco che a un'azienda , visto che ospita " più di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi ”, come spiega la società in una nota.

“L’illuminazione di una delle sfere segue di qualche giorno il lancio effettuato lunedì 30 maggio, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ‘Made in Italy Days’, la prima iniziativa internazionale di Amazon in collaborazione con la Farnesina e ICE Agenzia per sostenere il Made in Italy in tutto mondo. Si tratta di un’iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti italiani in otto mercati chiave: Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti, nei quali sarà aperta una speciale finestra promozionale della durata di 4 giorni in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica”, aggiunge Amazon.

Attraverso questi eventi, Amazon annuncia inoltre il suo impegno a sostenere le oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane (PMI) che vendono sul suo store e che hanno creato ad oggi oltre 50.000 posti di lavoro in Italia, a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025: più del doppio del valore delle esportazioni del 2020.