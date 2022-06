Amber Heard accusa Johnny Depp e i social: "Io ho detto la verità"

L'attrice ha definito la decisione dei giurati "surreale e difficile" e osservato che il processo è stato un esempio dell'impatto dei social media fuori controllo. "La giuria non è stata immune", ha aggiunto: tornavano a casa tutte le sere ed era "impossibile" per loro evitare la vasta copertura online.

Amber Heard non ci sta e alla prima occasione conferma "ogni parola" delle accuse di violenze domestiche rivolte al suo ex marito Johnny Depp e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'attrice americana, che ha perso il processo da lui intentato per diffamazione, ha concesso un'intervista al canale Nbc , che andrà in onda integralmente venerdì prossimo, in cui dice alla conduttrice di 'Today', Savannah Guthrie: "Confermerò fino alla morte ogni parola della mia testimonianza".

In queste ore sta facendo il giro della rete la notizia data in esclusiva da Just Jared, secondo cui Amber Heard sarebbe stata tagliata fuori da 'Aquaman and The Lost Kingdom', sequel del film uscito nel 2018 diretto da James Wan. Ma è arrivata la smentita. "Le voci continuano come dal primo giorno: sono imprecise, insensibili e folli", ha detto un portavoce dell'attrice a Variety.

Il ruolo della principessa Mera - sempre secondo Just Jared - sarebbe stato messo in discussione dopo il processo. 'Aquaman 2' è atteso al cinema per il 17 marzo 2023.