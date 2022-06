Amber Heard: "Ho il cuore spezzato, una sconfitta per tutte le donne"

"La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove che ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere ed all'influenza sproporzionati del mio ex marito". Queste le parole di Amber Heard attraverso il suo team legale, dopo il verdetto: ''Sono ancora più delusa dal significato di questo verdetto per le altre donne: è una battuta d'arresto, porta indietro l'orologio ad un tempo in cui una donna che parla, e lo fa apertamente, può essere pubblicamente umiliata".