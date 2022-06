Amber Heard non molla: mostra gli appunti della terapista per provare le accuse contro Johnny Depp

A settimane dal verdetto del processo per diffamazione che ha visto vincere l'ex marito, Amber Heard ha rilasciato una nuova intervista a Dateline NBC, un settimanale televisivo americano, in cui rende pubblici i contenuti delle sue sedute dalla terapista per provare la propria versione. “Non sono una persona vendicativa in cerca di rivalsa, dico la verità” ha detto in Tv, mostrando gli appunti delle sue sedute che però non convincono gli utenti dei social, alcuni dei quali ne mettono in dubbio l'autenticità: