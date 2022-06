Amministrative, Pd: "I risultati incoraggiano la linea del campo largo"

L'orizzonte è un campo largo. Lo vedono così i Democratici il giorno dopo il voto guardando ai numeri che arrivano dalle città, a cominciare da Lodi dove si concentrano le attenzioni dello stato maggiore del Partito Democratico. Damiano Tommasi va al ballottaggio a Verona in una città fino ad oggi dominata dalla destra. Si vince a Padova, Piacenza e Lodi, con buone possibilità di passare anche a Parma. Al Nazareno il barometro puntava al sereno già prima della chiusura dei seggi. Enrico Letta non c'è, tenuto lontano da un impegno che non poteva rimandare, viene spiegato dallo staff. C'è, però il vice Peppe Provenzano, assieme al tesoriere Walter Verini, al responsabile Enti Locali, Francesco Boccia e alle due capigruppo, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi.

E' la vittoria di Lodi a regalare le maggiori soddisfazioni allo stato maggiore dem, con il buon risultato raggiunto al primo turno da Andrea Furegato, candidato del centrosinistra. La città lombarda è stata scelta dal segretario Letta per la chiusura della campagna elettorale, quando ha spiegato che il voto nei Comuni rappresenta un test importante in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Politiche in cui bisognerà scegliere fra progressisti e destre: "Non ci sono altre opzioni in campo", sono state le parole del leader dem. Lodi è infatti, uno dei Comuni simbolo della sconfitta dem alle amministrative del 2017. La scelta della città lombarda per la chiusura della campagna delle Comunali, però, risponde anche a un'altra considerazione: Furegato ha solo 25 anni. Chi meglio di lui può rappresentare quel Pd dei giovani, sensibile ai temi del lavoro, della scuola, della casa e dell'ambiente messi al centro dell'agenda dal leader dem fin dal suo insediamento al Nazareno? Ma soprattutto: in una campagna che si è accesa sui temi del salario minimo e del voto europeo sul pacchetto clima "Fit for 55", avere al fianco un candidato ventenne offre un assist importante per tornare su questi dossier.

"I risultati che si stanno configurando incoraggiano la linea scelta ovunque dal Pd. Dove le forze progressiste sono unite, i risultati sono venuti" dice Verini, esponente della segreteria, commentando i dati delle Amministrative. "Colpiscono i risultati di Verona, Lodi, Parma e Piacenza", aggiunge Verini. "Nel Nord che sembrava inespugnabile, le forze di centrosinistra hanno ottenuto risultati soddisfacenti".

L'analisi del voto però non può prescindere dalle considerazioni sui risultati ottenuti dal M5s, e in tal caso non mancano tra le fila dem dubbi sul fatto che il Movimento stia vivendo una evidente crisi e un'alleanza limitata ai pentastellati potrebbe non bastare. "Nel caso in cui il Pd si confermasse primo partito, significherebbe che da qui alle politiche può esserci un lavoro interessante da fare. Vediamo alla fine dei ballottaggi quali saranno i risultati" dice Verini. "Noi non vogliamo escludere nessuno, abbiamo fatto campagne elettorali e intese locali con attenzione ai temi concreti. Le alleanze devono essere più larghe possibili e si assume una grande responsabilità chi nel campo del centrosinistra pone dei veti", aggiunge.

Al Nazareno, intanto, la soddisfazione viaggia anche su twitter. Simona Malpezzi Debora Serracchiani, Peppe Provenzano, Francesco Boccia e Marco Meloni sorridono in un selfie di gruppo postato su twitter da Meloni, coordinatore della segreteria.