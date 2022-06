Ancora pole position al Sachsenring per Bagnaia. Quartararo secondo, terzo Zarco

Tutti vicini nelle qualificazioni di MotoGP al circuito del Sachsenring per il GP di Germania. Grande giro e pole position di “Pecco" Bagnaia su ducati: “Una pole difficile, ho sbagliato il primo tentativo perché oggi tra caldo e vento era difficile, siamo riusciti ad andare veloci già dal venerdì”. In seconda posizione Fabio Quartararo, staccato di 0"076 (7 centesimi): “Veramente importante essere in prima fila qua, e sono molto felice di esserci riuscito. La gara è lunga e non sappiamo ancora che gomma usare", per lui è la 40esima prima fila in carriera MotoGP.



Chiude la prima fila il francese Johann Zarco con la Ducati Pramag a 0"099 (9 centesimi): “Felice di essere in prima fila ma sul passo gara dobbiamo ancora capire qualcosa speriamo di riuscirci per domani”. In seconda fila Aleix Espargaró su Aprilia, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller entrambi su Ducati. La prima Honda, che aveva vinto le ultime 11 edizioni del Gp di Germania, di cui le ultime 8 con Mark marquez, è quella di Pol Espargaró in 13esima posizione

La gara domani alle 14.