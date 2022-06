Ancora su i contagi Covid, più che raddoppiati in due settimane

Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 53.905, mercoledì scorso erano 36.573, due settimane fa 23.042, meno della metà. Sono stati eseguiti 248.042 tamponi, il 22,6% è risultato positivo. Tra le Regioni, il maggiore incremento si ha in Lombardia (8.507 casi), a seguire Lazio (6.879) e Veneto (6.154).

I decessi sono invece 75 (ieri ne erano stati comunicati 50), per un bilancio da inizio pandemia che sale a 167.967. È stabile il numero di ricoveri in terapia intensiva: 216, con 31 ingressi giornalieri . Nei reparti ordinari ci sono 5064 pazienti, 117 in più.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo