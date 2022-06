Ancora una rissa a Milano, tre persone ferite: grave una donna

Ci sarebbe un fermo per la rissa avvenuta a Milano questa sera in zona Cimiano in viale don Luigi Orione. Qui, intorno alle 19.53 sono intervenuti i soccorsi del 118 per un accoltellamento e ferimento di tre persone: si tratta di una donna di 32 anni, e due uomini di 50 e 61 anni. I tre feriti sono stati portati uno in codice rosso al Niguarda, uno al San Gerardo di Monza e uno al San Carlo. Sul posto i carabinieri di Milano che, da quanto si apprende, avrebbero già fermato una persona sospettata.