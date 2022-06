Anniversario di Tienanmen, Pechino blindata. E a Hong Kong vietate le veglie degli studenti

In Cina nessuna commemorazione pubblica è prevista oggi per l'anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tienanmen a Pechino, neanche a Hong Kong dove la polizia ha avvertito che qualsiasi manifestazione sarebbe stata illegale. Per 33 anni Pechino ha fatto tutto il possibile per cancellare dalla memoria collettiva quel lontano 4 giugno 1989 quando il regime comunista inviò carri armati e truppe per reprimere i manifestanti pacifici che avevano occupato per settimane l'iconica piazza della capitale chiedendo un cambiamento politico. Lo schiacciamento del movimento causò centinaia di morti, più di mille secondo alcune stime.



La sicurezza è stata rafforzata sabato intorno a questa piazza della capitale. In Cina, evocare gli eventi del 1989 è sempre stato un tabù. Hong Kong è stata un'eccezione fino al 2020, quando Pechino ha imposto una rigida legge sulla sicurezza nazionale nella regione semi-autonoma, intesa a soffocare il dissenso dopo le massicce proteste a favore della democrazia nel 2019. Da allora, le autorità locali hanno lottato per cancellare ogni traccia della memoria di Tienanmen.