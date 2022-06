Anziano trovato morto in casa, incappucciato e legato a un tavolo

Donato Montinaro, 75 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento di Castrì, in provincia di Lecce.

In casa c'era anche la figlia della vittima, una donna di 48 anni gravemente disabile e che non può essere di aiuto alle indagini.

Il corpo del pensionato era riverso a terra, legato ad un tavolo, la testa coperta da una sorta di lenzuolo. Da quanto si è appreso sul viso sono state riscontrate delle ferite da arma da taglio, tutti elementi che fanno pensare ad un omicidio. Aveva mani e piedi bloccati da fascette da elettricista e le gambe immobilizzate da nastro da imballaggio.

L’anziano, che risulta avesse precedenti penali per violenza sessuale, furto e lesioni personali è stato trovato con i pantaloni abbassati. A scoprirne il cadavere la signora delle pulizie poco prima delle otto di questa mattina.

Per gli investigatori non si tratterebbe di una rapina finita male, perché non sarebbero stati trovati segni effrazione.

Le indagini sono coordinate dalla pm di Lecce Maria Consolata Moschettini e sono subito partite le analisi delle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia che chiarirà le cause della morte.