Apertura lievemente positiva per le borse europee, con Milano che a un’ora dal via alle contrattazioni guadagna lo 0,2 %, poco meglio Francoforte (+0,72%) e Parigi (+0.91%).

Londra invece chiusa oggi e domani per via dei festeggiamenti per il giubileo della Regina. Piazze asiatiche tutte negative invece stamane a parte Shanghai, in positivo grazie anche a ulteriori misure di stimolo all'economia cinese.

Ieri Wall Street pesante anche dopo le parole di Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, una delle principali banche d'affari mondiali, il quale ha detto di aspettarsi un uragano economico, per via della guerra in Ucraina, dell'inflazione e di possibili rialzi dei tassi della Fed

Sul Nasdaq ieri in calo Meta, la compagnia che controlla Facebook, dopo le dimissioni a sorpresa di Sheryl Sandberg, per anni numero due del gruppo.

Oggi occhi puntati sul petrolio, c'è in calendario anche una riunione Opec, dopo le indiscrezioni sul fatto che l'Arabia Saudita potrebbe aumentare la produzione se quella della Russia dovesse calare notevolmente dopo l'embargo europeo. Il barile è in calo a 114,2 dollari.

Spread tra Btp italiano Bund tedesco in apertura in crescita a 203 punti.