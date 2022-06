Borse europee, una settimana all’insegna della volatilità

Londra oggi è ancora chiusa per il giubileo della Regina

In giornata gli investitori attendono dati statunitensi sul mercato del lavoro, mentre i futures vedono un’apertura di Wall Street in terreno positivo.

Sul fronte materie prime la mossa dell'Opec, la decisione di aumentare la produzione di petrolio in funzione di sostituzione del greggio russo, non ha avuto un effetto immediato sui prezzi, ma il greggio sta cominciando parzialmente a ritracciare a 117,2 dollari al barile.

Lo spread, il differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco apre in calo a 204 punti rispetto ai 206 della chiusura, con il rendimento del decennale italiano ai massimi dal 2018, al 3,26%.

Sui singoli titoli di Piazza Affari attenzione a Tenaris (-1,7%), il maggior produttore globale di tubi per oleodotti, che pagherà 78 milioni di dollari per presunte tangenti, tra il 2008 e il 2013, a un manager della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. L'accordo per la multa è stato raggiunto con la Sec, la Consob statunitense, dal momento che la compagnia è quotata anche a New York.