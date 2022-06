Approvati I palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale

Via libera del Consiglio di amministrazione della Rai ai palinsesti per la prossima stagione autunnale proposti dall'amministratore delegato, Carlo Fuortes, e ai relativi piani di produzione e trasmissione. Si tratta dei primi palinsesti varati dopo la riorganizzazione per Generi. L'offerta Rai per l'autunno verrà presentata a Milano il prossimo 28 giugno e a Roma il 12 luglio.

Nel corso della seduta si è poi proceduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza Rai, venuto a scadenza. Quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza è stato confermato il prof. avv. Luca Luparia.