Arriva "Lumi", il supercomputer più veloce e sostenibile d'Europa

Si chiama "Lumi", neve in finlandese, il nuovo supercomputer più veloce d'Europa (terzo nel mondo) e il più efficiente dal punto di vista energetico. Sviluppato dal consorzio di imprese EuroHPC guidato dalla Finlandia, il progetto ha coinvolto in totale dieci Paesi europei (Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera). Lumi verrà presentato alle 14 dalla sua location, la città finlandese di Kajaani.

Il supercomputer avrà un picco di prestazioni di 550 petaflop (550 milioni di miliardi di calcoli al secondo) pur essendo completamente alimentato da energia rinnovabile. I suoi sistemi di raffreddamento sono naturali e il computer fornirà circa il 20% del calore necessario a riscaldare la cittadina di 36.500 abitanti, riducendone l'impronta ecologica.

Lumi - ha annunciato la Commissione europea - sarà accessibile agli utenti europei da settembre 2022 e contribuirà ad accelerare la creazione di nuove conoscenze e soluzioni di intelligenza artificiale. Tra i tre supercomputer in fase di sviluppo in Europa per c'è anche il progetto Leonardo in Italia.