Attivista per il clima irrompe al Roland Garros: "Ci restano 1028 giorni"

E ancora: “Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022, fine dell’ultimatum inviato da Last Renovation al governo e data in cui i cittadini sono entrati in resistenza civile. La Francia è stata condannata dai suoi stessi tribunali per inerzia climatica. Il futuro di questo Paese è letteralmente distrutto. Perdere tempo è morire”.

Segue un messaggio della giovane Alizee: "Oggi sono entrata in campo perché non posso più correre il rischio di non fare nulla. Devo agire al culmine dell'emergenza. 1028 giorni sono ciò che ci resta per salvare la nostra vita e quella dei nostri cari dai peggiori disastri climatici. A nessuno frega niente quando facciamo marce per il clima, quindi è qui che abbiamo scelto di agire… Siamo nel 2022 ed è tempo di affrontare la realtà, il mondo in cui ci mandano i politici è un mondo in cui il Roland Garros non potrà più esistere”.