Aurora Galli: l'Europeo può essere svolta per il calcio femminile

Terzo giorno di lavoro a Coverciano e oggi doppia seduta sui campi del Centro Tecnico Federale per le ragazze di Milena Bertolini. Prosegue così il percorso del nazionale femminile di calcio in vista degli Europei di luglio in Inghilterra.

Un'altra esperienza internazionale di grande livello e una opportunità per la crescita del movimento. Ne è convinta Aurora Galli: “Il Mondiale del 2019 - ha detto - deve essere solo un punto di inizio: questo Europeo può far svoltare ancora di più il nostro movimento e mostrare che quel percorso in Coppa del Mondo non è stato un evento sporadico”.

Galli oggi gioca nell'Everton in Premier League: “È stata un’esperienza unica e quest’anno sono cresciuta sotto tutti i punti di vista. L’Europeo sarà un torneo molto equilibrato, livellato, e noi possiamo dire la nostra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Manuela Giugliano, che non nasconde le ambizioni della squadra azzurra: “Vogliamo fare sempre meglio con la maglia della Nazionale addosso e desideriamo arrivare il più in alto possibile”.

L’esordio azzurro nella manifestazione continentale sarà il 10 luglio, a Rotherham, contro una delle favorite per la vittoria finale, la Francia: “Sarà una partita molto difficile – sottolinea la centrocampista della Roma – ma avremo dalla nostra un grande entusiasmo: siamo un gruppo unito e questo fa la differenza in campo”.