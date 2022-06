Auto investe e uccide una coppia in bicicletta: sono l'ex calciatore Alberto Catani e la fidanzata

Intorno alle 23.30 di ieri sera sono morti in un incidente stradale Alberto Catani, 42 anni, ex calciatore nelle serie minori e la sua compagna Stefania Viterbo, di 39. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, erano entrambi in bicicletta sul lungomare di Marina di Montemarciano, circa 13 km a sud di Senigallia, in provincia di Ancona, quando li ha investiti da una Fiat Panda, che poi ha divelto alcune recinzioni stradali e ha concluso la sua corsa ribaltandosi contro un mezzo parcheggiato. I due ciclisti, entrambi residenti in zona, sono stati sbalzato a diversi metri di distanza dall'impatto e sono morti sul colpo.

Illesa la conducente del mezzo, a bordo con la figlia di 9 anni, che ha riportato solo lievi ferite. La donna, 38enne, è stata arrestata in flagranza di reato di omicidio stradale e poi immediatamente liberata su disposizione del pm per carenza di esigenze cautelari. Sono in corso accertamenti relativi all'eventuale assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti