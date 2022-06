Avvio in rimbalzo per le Borse europee, giù lo spread

Timido rimbalzo in apertura per le Borse europee dopo la giornata nera di ieri. Milano a +0,26%, salgono tra 1 e 2 decimi di punto percentuale Francoforte e Parigi.

Giornata a due velocità invece per le Borse asiatiche. In recupero Shanghai e soprattutto Hong Kong, che guadagna oltre l'1%, mentre restano in calo Seul e Tokyo, che chiude a -1,77% dopo che la Banca centrale giapponese ha deciso di non rialzare i tassi d'interesse e mantenere un approccio monetario molto accomodante - ormai unica tra gli istituti centrali delle principali economie avanzate.

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del gas all'importazione in Europa sale a 122 euro al megawattora. Cala invece il prezzo del petrolio, con il Brent che torna sotto i 119 dollari e mezzo al barile.

Spread tra btp italiano e bund tedesco a 215 punti Base, con il rendimento del decennale italiano che scende a 3,85%.