Bagnaia super in qualifica ad Assen, ma Quartararo è molto vicino

Francesco Bagnaia si conferma un fenomeno in qualifica e conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda. Sul circuito di Assen, il pilota della Ducati si prende il primo round del duello con Fabio Quartararo, che lo tallona a pochi millesimi, e domani in gara andrà a caccia del riscatto dopo due zeri consecutivi tra Montmelò e Sachsenring. 'Pecco' però non si accontenta della pole position, ma firma il record della pista (1'31"504) e chiude nel migliore dei modi un sabato iniziato in salita. Le FP3 non avevano infatti sorriso all'italiano, bravo a reagire ed a brillare sia nelle FP4 che in qualifica.

"Una pole position qui vale tanto. Questa pista mi piace molto, ma non è il massimo per la nostra moto. Sono contento del lavoro fatto. Domani sarà una gara tosta come sempre e siamo pronti" ha dichiarato l'azzurro. Bagnaia condividerà la prima fila con Fabio Quartararo, poco distante e determinato a restare con il fiato sul collo del suo rivale. Quest'oggi non ha potuto nulla, ma già domani in gara proverà a tornare davanti, inseguendo la sua terza vittoria di fila.

"Sono felice della seconda posizione e di essere in prima fila, vediamo se riusciamo a fare una bella partenza - ha spiegato il francese, che non ha intenzione di abbassare la guardia nonostante il grande vantaggio nella classifica generale - Bagnaia è lontano, ma ci sono ancora 250 punti in palio e può succedere di tutto".

Tolti due fenomeni come Bagnaia e Quartararo, il primo degli 'umani' è Jorge Martin, protagonista di una qualifica da applausi che gli vale la prima fila. Il pilota spagnolo ottiene persino il record provvisorio della pista prima che Pecco glielo porti via.

"Oggi è una di quelle giornate in cui esce tutto. Nelle ultime gare sto guidando bene, ho preso fiducia e spero di continuare così - ha detto 'Martinator', più forte anche del dolore al braccio - Me la sono cavata con un anti-infiammatorio, ma domani prenderò qualcosa di più forte".

Giornata estremamente positiva anche per Marco Bezzecchi, tra i pochi a scendere sotto l'1'32" e capace di mettere a referto il quarto miglior tempo. "Sono contentissimo, è stata molto bella come qualifica" ha detto a caldo il pilota del Mooney VR46 Racing Team, che condividerà la seconda fila con Aleix Espargaro (Aprilia), un po' in ombra dopo aver comandato le FP3, e Jack Miller (Ducati). In difficoltà invece Enea Bastianini, che manca l'accesso al Q2 e partirà sedicesimo in griglia. Out in Q1 anche Di Giannantonio e Marini.

In Moto2 brilla Jake Dixon, che centra la seconda pole stagionale; solo 11° Celestino Vietti. In Moto3, invece, la pole va a Izan Guevara, mentre Dennis Foggia è quinto.