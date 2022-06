Bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica a Bra, nel Cuneese

Una bambina è morta in una piscina pubblica a Bra (Cuneo). Secondo le prime informazioni, di fonte sanitaria, si tratta di una ragazzina di 11 anni. La vittima, a quanto si apprende, è residente proprio a Bra e la causa del decesso sarebbe un malore. Allertato il 118, i sanitari sono intervenuti sul posto, ma i tentativi di rianimare la piccola sono stati vani. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio nella piscina scoperta in via Sartori, nella zona del Santuario della Madonna dei Fiori.