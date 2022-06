Ragazzino di 12 anni scrive a negoziante: "Ho rubato un ovetto di cioccolato" e invia 10 euro

“Ormai non mi sorprende più nulla, con quello che abbiamo passato in questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all' interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder. Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida mi rubano patatine caramelle o altro”!

A raccontare l’inaspettata vicenda sulla sua pagina Facebook è Danilo Chiaruzzi, titolare di un negozio di alimentari nel centro di San Marino che, nel suo post, mostra la fotografia della letterina scritta in tedesco.