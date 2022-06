Slogan patriottici, bandiere e nuovi McDonald's: così la Russia celebra la sua festa

La Russia celebra il 'Den Rossii' (Giorno della Russia), la sua festa nazionale. Un'occasione per il Cremlino di promuovere la narrativa dell'unità dei russi anche oltre confine, mentre la guerra contro Kiev tocca il 109esimo giorno. La ricorrenza - con cui ufficialmente il Paese ricorda l'approvazione, nel 1990, della 'Dichiarazione di sovranità statale' della Federazione russa di Boris Eltsin rispetto all'Urss - è festeggiata anche nei territori occupati dell'Ucraina, un momento per rimarcare il distacco dall'Occidente e rafforzare lo spirito patriottico. I media russi scrivono che "la festa sarà ampiamente celebrata nel Sud", nelle zone vicine al confine ucraino: a Krasnodar verrà dispiegato un enorme tricolore composto da 50 mila rose bianche, rosse e blu come la bandiera nazionale. A Yalta, nella Crimea annessa da Mosca nel 2014, il festival “Grande mondo russo” vedrà il culmine con un concerto di gala, mentre a Sebastopoli le celebrazioni andranno avanti fino al 14 giugno, quando la città festeggerà il suo 238esimo compleanno.

Il “Giorno della Russia” nei territori occupati con passaporti e striscioni Diversi gli appuntamenti anche nei territori occupati durante quella che il Cremlino continua a chiamare "l'operazione militare speciale" in Ucraina: a Energodar, nella regione di Zaporozhzhia, il 'Den Rossii' coincide con l'anniversario della fondazione della città. "Diverse dozzine di striscioni celebrativi sono già stati esposti nei territori liberati della regione, si trovano per le strade più frequentate e agli incroci: è difficile non vederli", racconta l'agenzia Tass, aggiungendo che anche Berdyansk si prepara a festeggiare. Vladimir Rogov, membro del consiglio dell'amministrazione militare-civile istallato dai russi per la regione di Zaporozhzhia, ha spiegato che la popolazione locale "vuole essere con la Russia, in Russia e russa, un desiderio triplice di integrazione". A Melitopol, invece, per la Festa nazionale verranno rilasciati i primi 500 passaporti russi. Anche la 'citta' martire' di Mariupol - ridotta in macerie dall'avanzata russa e diventata simbolo della resistenza ucraina - sarà coinvolta nei festeggiamenti con gli attivisti del movimento patriottico 'Giovane Guardia' che hanno regalato alla popolazione più di 100 mila tricolori nazionali. "Li potranno appendere alle finestre e ai balconi", ha spiegato Ivan Dziuban, vicepresidente del movimento.

Eventi più o meno simbolici sono previsti un po' in tutto il Donbass, riferiscono i media russi: a Lugansk, alla vigilia della festività, si e' tenuto un raduno automobilistico con la partecipazione delle autorità separatiste filorusse dell'Est. Il 'Den Rossii' è una ricorrenza che "unisce non solo i russi, ma anche milioni di persone che sentono il loro coinvolgimento nella storia e nella cultura di un grande Paese", hanno dichiarato Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, i leader delle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, la cui indipendenza è stata riconosciuta da Mosca alla vigilia dell'invasione.

A Mosca aprono i nuovi “Mac” A Mosca, cuore dei festeggiamenti con un grande concerto di star nazionali e fuochi d'artificio, riaprono ufficialmente 15 McDonald's rinati sotto un nuovo marchio, dopo l'uscita dal mercato russo del colosso americano dei fast food insieme a numerosi altri brand internazionali. Il nuovo nome è “Vkousno i totchka” (Delizioso. Punto) In pompa magna ha riaperto anche quello che fu il primo fast food mai aperto in Unione sovietica, quello di Piazza Pushkin, che nel 1990 divenne simbolo del nuovo corso del Paese. Ma l'inaugurazione è stata interrotta da un manifestante che ha esposto un cartello: “Ridateci il Big Mac”. Il proprietario Alexandre Govor ha assicurato che i 51.000 ex dipendenti di McDonald's in tutta la Russia manterranno il posto di lavoro "Sono molto orgoglioso di aver avuto l'onore di sviluppare questa attività. Sono ambizioso e ho intenzione non solo di aprire tutti gli 850 ristoranti, ma anche di nuovi", ha detto. Anche il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha visitato l'iconico ristorante e assicurato che "la qualità del servizio rimarrà la stessa".

L'avvertimento Ieri sera, il ministero degli Esteri sul suo canale Telegram, per gli auguri ai connazionali ha pubblicato un'immagine che allude al probabile esito di qualsiasi "espansione verso Est" dei nemici della Russia. "Abbiamo gentilmente chiesto loro di non espandersi ad Est ", si legge nella breve didascalia di una foto che mette in fila i copricapi dei nemici della Russia, sconfitti in diverse epoche della sua storia: dall'elmo dei cavalieri livoniani sconfitti da Aleksander Nevsky all'elmetto della Wehrmacht, passando per il cappello di Napoleone fino all'ultima immagine: un quadrato vuoto ancora da riempire.