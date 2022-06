Barbie, il nuovo film: Ryan Gosling sarà Ken e i social si infiammano

C'è chi dice che sia troppo vecchio per interpretare un ventenne, chi ne critica l'aspetto e chi, invece, lo ha amato talmente tanto in "La La Land" da vederlo troppo trasformato per interpretare questo personaggio… Ma ad altri piace da impazzire e sui social infiamma la polemica sul Ken del 41enne Ryan Gosling .

" Perfetto per un film destinato all' Academy Award ", ha pronosticato il " Guardian ":

Ma per i molti che adorano Gosling il nuovo look della foto è "spaventoso" e qualcuno su Twitter si è chiesto: "Come sono riusciti a trasformare in ‘non hot’ uno che è 'hot' al naturale?"

L'immagine nel nuovo Ken, con dietro di sé delle colonne rosa acceso, arriva dopo quella di Margot/Barbie al volante di una corvette rosa shocking, diffusa a fine aprile.

Ryan/Ken ha i capelli platino, quasi bianchi, la biancheria con la scritta "Ken" sull'elastico che esce dai jeans slavati e un giacca jeans senza maniche aperta su un addome abbronzato e più che definito.

Eva Mendes, attrice e compagna dell' attore canadese, ha commentato su Twitter: "Non vedo l'ora che anche voi possiate vederlo nel film".