Basket: Olimpia Milano è campione d'Italia, battuta la Virtus 81-64 in gara 6

Milano è campione d'Italia anche nel basket. L'Olimpia di coach Messina si aggiudica per 4-2 la serie della finale dei play-off con la Virtus Bologna, conquistando gara 6 sul parquet casalingo del Mediolanum Forum per 81-64. Per Milano è lo Scudetto numero 29 della sua storia, dopo che proprio la Virtus l'anno scorso aveva vinto il suo 16esimo titolo.

La squadra di Ettore Messina, trascinata da un Datome caldissimo (23 punti, 5 triple), ha comandato la partita fin dal primo canestro, chiudendo il primo quarto 29-16 e poi 43-36 all'intervallo. Prima di volare via in apertura di secondo tempo, fino ad un pesantissimo +17 solo leggermente attenuato per il 61-46 di fine periodo. Il quarto quarto (l'Armani sale fino a +27, massimo vantaggio dell'intera serie Scudetto) serve solo a sancire la serataccia bolognese, mentre l'Olimpia chiude la stagione in festa.

Per il coach milanese Messina, al terzo anno all'Olimpia, è il primo scudetto conquistato sulla panchina di Milano. L'Olimpia torna campione d'Italia quattro anni dopo l'ultimo titolo conquistato nel 2018. La Virtus Bologna abdica invece dopo una sola stagione, a coach Sergio Scariolo non è riuscita l'impresa di vincere lo scudetto al primo colpo sulla panchina delle V nere.