Basket Serie A: questa sera la sfida Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-6 Finale playoff

Dopo il primo match-point fallito a Bologna in gara-5, l’Olimpia Milano torna al Forum in occasione di gara-6 per chiudere i conti e vendicarsi della finale scudetto dello scorso anno persa proprio contro la Virtus.

Secondo i bookmaker per l’incontro in programma questa sera alle 20.30 sono nettamente avanti gli uomini di Messina, ancora imbattuti in Italia nelle gare interne, in quota a 1,51 contro il 2,41 delle V Nere guidate da coach Scariolo.

Nonostante l’ultima sconfitta rimediata alla Segafredo Arena, i bookie non vedono possibile una rimonta di Belinelli e compagni: per la conquista dello scudetto resta nettamente favorita Milano a 1,10 mentre un successo felsineo nella serie vale 6,50 volte la posta.

La gara live sarà trasmessa in streaming su Rainews.it