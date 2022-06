Bataclan, Salah Abdeslam condannato per terrorismo.19 dei 20 accusati riconosciuti colpevoli

Un tribunale francese ha giudicato 19 uomini colpevoli di crimini legati al terrorismo per gli attacchi terroristici dello Stato islamico al teatro Bataclan, ai caffè di Parigi e allo stadio nazionale francese. Quelle del 13 novembre 2015 sono state le aggressioni terroristiche che hanno causato più vittime nella storia francese in tempo di pace e hanno ucciso 130 persone. Il giudice, Jean-Louis Peries ha pronunciato il verdetto in un tribunale circondato da misure di sicurezza senza precedenti, chiudendo un processo durato 10 mesi e che ha avuto carattersitiche eccezionali.

Tra i condannati anche Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto dei commando di terroristi, giudicato colpevole di tutti i capi d'accusa.