Ben Affleck, incidente su una Lamborghini per il figlio di 10 anni: innesta retromarcia e si scontra

Il figlio di 10 anni della star di Hollywood, salta sulla Lamborghini e sperona in retromarcia un'altra auto. Si è messo al volante di un Suv Lamborghini giallo, ed ha sbattuto la costosa auto sportiva contro un altro veicolo, quando ha accidentalmente fatto retromarcia.



Affleck e la sua fidanzata, Jennifer Lopez, erano in una concessionaria di autonoleggio di lusso a Los Angeles quando Samuel Garner Affleck (figlio del precedente matrimonio di Affleck, l'attrice Jennifer Garner), 10 anni, ha avuto un incidente.



Affleck ha lasciato che suo figlio - che condivide con l'ex moglie Jennifer Garner - saltasse al posto di guida, dell'auto appariscente.

La Lamborghini Urus - noleggiata da Affleck - costa 1.475 dollari al giorno (250.000 dollari per l'acquisto) ed è andata in retromarcia entrando in contatto con una BMW bianca.





Samuel Affleck è sceso dall'auto ed ha controllato le due auto. Ben Affleck ha anche verificato la presenza di danni e confortato suo figlio in seguito all'incidente.