Ben Stiller a Leopoli per l'Unhcr: un "appello alla solidarietà"

Ben Stiller in visita a sorpresa a Leopoli e al confine tra Polonia e l'Ucraina.

In qualità di ambasciatore per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’attore statunitense ha stupito tutti con il suo viaggio. Un video pubblicato su Tik Tok lo ritrae mentre cammina per la città di Leopoli mentre su Twitter sono state rese note le immagini che ritraggono l’artista abbracciare i rifugiati ucraini.

“Al confine di Medyka, in Polonia, ho incontrato le famiglie che sono fuggite dalla guerra in Ucraina, lasciando indietro i propri cari, senza sapere quando potranno tornare a casa”, ha raccontato l'artista.