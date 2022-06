Bene l'Europa spinta da Cina e Bce, rallenta Wall Street

Seduta in rialzo per le borse europee: l'allentamento delle misura anti covid in Cina e le indiscrezioni secondo cui questo giovedì la Banca centrale europea potrebbe lanciare un salvagente anti-spread agli stati più vulnerabili sotto il profilo del debito, spingono gli indici.

Milano +1,65%, Londra +1%, Parigi +0,98%, Francoforte +1,34%. Il Dow Jones rallenta la corsa, perde terreno soprattutto il Nasdaq dopo essere salito di oltre l'1,5%.

Stabile il prezzo del petrolio a 119 dollari al barile. A Piazza Affari guadagna il comparto bancario, Nexi, Bper e Intesa Sanpaolo salgono oltre il 3%, brilla Iveco +4,70%. giù Leonardo -0,53% e Interpump -1,11%.