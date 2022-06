Benzina: il self sfonda 1,9 euro, +4,9% dall'inizio guerra

"Da quando è iniziata la guerra, un litro di benzina, costa oltre 9 centesimi in più, con un rialzo del 4,9%, pari a 4 euro e 53 centesimi per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio è maggiore di quasi 13 centesimi (+12,916 cent), con un balzo del 7,5%, pari a 6 euro e 46 cent a rifornimento. Rispetto all'inizio dell'anno, la benzina è salita del 12,8%, pari a 11,5 euro per un pieno di 50 litri, 265 euro su base annua, il gasolio è aumentato del 16,8%, 13,31 euro a rifornimento, equivalenti a 319 euro annui". Lo denuncia in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, sulla base dello studio condotto sui dati settimanali resi noti ora dal Mite.

"La benzina, che oramai da 3 settimane, nonostante il taglio di 25 cent delle accise scattato il 22 marzo, è più cara dei 1,869 euro al litro registrati il 28 febbraio, ossia del primo aumento avuto dopo l'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio, oggi sfonda addirittura 1,9 euro al litro, con un balzo settimanale di ben 5,5 cent al litro, pari a 2 euro e 75 cent per un pieno di 50 litri. Il gasolio - spiega Dona - che non è mai sceso sotto i rincari seguiti allo scoppio del conflitto, ora segna un salto settimanale di circa 3,9 cent al litro, 1,94 euro a rifornimento".

"L'incremento una tantum della produzione di petrolio dei Paesi Opec+ - continua - è del tutto insufficiente per contrastare queste speculazioni belle e buone. Il Governo non può più limitarsi a prolungare il taglio delle accise oltre l'8 luglio, ma deve alzare la riduzione di almeno altri 10 centesimi e ridurre l'Iva dal 22 al 10%, altrimenti non si esce da questa spirale inflazionistica che sta dissanguando il potere d'acquisto delle famiglie" conclude Dona.