Berrettini è ai quarti all’Atp Queen’s. Batte Kudla in rimonta in tre set

L' azzurro si impone in tre set in rimonta e batte lo statunitense Denis Kudla (n.82), che martedì scorso aveva battuto Lorenzo Sonego. Continua così l'avventura di Matteo Berrettini nel torneo sull'erba del Queen's e si qualifica ai quarti di finale del "Cinch Championships", il torneo Atp 500, con un montepremi pari a 2.134.520 euro.

Ora il tennista romano, n.10 al mondo, affronterà un altro statunitense: Tommy Paul (n.35), oggi vincitore sullo svizzero Stan Wawrinka per 6-1 6-4.

Il punteggio del match che ha visto vincere, ma anche soffrire Berrettini è stato 3-6, 7-6, 6-4 con il tie break del secondo set che si è chiuso 7-5 per l'azzurro.

Il 26enne Berrettini è il secondo favorito del seeding (classifica preliminare del torneo, fatta ai fini del sorteggio) dietro al norvegese Ruud, nonché campione in carica della manifestazione ma non ha avuto gioco facile contro Denis Kudla, ripescato in tabellone come lucky loser (giocatore eliminato nelle qualificazioni che rientra nel tabellone per il ritiro di un atleta regolarmente qualificato) al posto del britannico Andy Murray, impossibilitato a partecipare al torneo londinese per uno stiramento addominale accusato nel match proprio contro berrettini Berrettini, nella finale dell’ATP di Stoccarda.