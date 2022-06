Maturità 2022, il ministro Bianchi: "Abbiamo ripreso la via della normalità" dopo l'emergenza covid

Quest'anno le tracce della prova scritta d'indirizzo non erano inviate dal ministero dell'Istruzione, che ha soltanto indicato la materia d'esame, ma preparate dalle commissioni interne delle singole scuole sulla base degli argomenti affrontati durante l'anno. Una scelta che ha soddisfatto i maturandi che così - come hanno detto in molti - non si sono imbattuti, se non in casi rari, in argomenti non affrontati, ma si sono confrontati con una prova "nelle nostre corde".

"Ma io credo - ha aggiunto - che dobbiamo ragionare molto su quello che abbiamo fatto in questo anni: abbiamo visto dei ragazzi molti attenti, che hanno bisogno anche di prove, come quelle che abbiamo fatto, che devono essere sviluppate in base alle diverse sensibilità". "Quindi, al di là dell'impalcatura c'è l'idea che l'esame di maturità è la fine di un percorso lungo. Aver dato tanto peso al curriculum credo sia una cosa a cui pensare per il futuro", ha concluso.

"Abbiamo ripreso la via della normalità". Così il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, nel giorno della seconda prova della maturità. "In questi tre anni abbiamo progressivamente fatto delle tappe di avvicinamento alla normalità.

Circa 500mila i maturandi italiani ai banchi della seconda prova, quest'anno diversa per ciascun indirizzo. Una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi, la scelta affidata ai singoli istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria. Ad esempio, lingua e cultura latina per il liceo Classico; matematica per lo Scientifico; economia aziendale per l'Istituto Tecnico settore economico, indirizzo 'Amministrazione, finanza e marketing'; igiene e cultura medico-sanitaria per l'Istituto Professionale, settore Servizi, indirizzo 'Servizi socio-sanitari'.

I docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto e che fanno parte delle commissioni d'Esame di ciascuna scuola, hanno elaborato nei giorni scorsi tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte oggi è stata sorteggiata una traccia, che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova. La seconda prova ha un valore massimo di 10 punti.

Parlano gli studenti italiani: "Il Covid ci aveva disabituati al compito in classe e alla scrittura a mano, quest'anno ci siamo trovati ricatapultati e per questo ero molto nervosa, ma Seneca era proprio l'autore che speravo di trovare". A parlare è Gaia, maturanda del Flacco che da poco ha finito la prova: una versione di Seneca da tradurre dal latino in italiano con un brano tratto dalle 'Lettere a Lucilio' per la seconda prova dell'esame di maturità scelta per gli studenti del liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari.

Alla domanda se la prova sia stata difficile, risponde "ni", "non difficile la prova in sé, perché con Seneca dopo aver ragionato un po' sul testo si arriva alla costruzione delle proposizioni, quanto l'ansia di non farcela". "Comunque meglio Seneca - conclude - che è la base del quinto anno, tra i primi su cui ci si sofferma molto. Temevo Tacito".