Biden parla con Guaidò: "Sanzioni calibrate in base all'esito dei negoziati"

Il presidente Joe Biden "ha espresso il suo supporto" ai negoziati visti come "percorso migliore" per "ripristinare la pacificazione delle istituzioni democratiche" e portare a "libere e regolari elezioni" in Venezuela. Lo riporta la Casa Bianca dopo la telefonata tra il Presidente Usa e il Presidente ad interim Juan Guaidò.

I due leader hanno discusso quale ruolo gli Stati Uniti e altri partner internazionali possano svolgere per una "soluzione negoziata" della crisi del Venezuela. Guaidò, presidente dell'Assemblea nazionale, il 23 gennaio del 2019 aveva giurato come presidente del Venezuela ad interim, dando indizio a una crisi politica con il presidente Nicolas Maduro, rimasto in carica.

Washington, ha detto Biden durante la telefonata, "vuole calibrare le sanzioni" appena arriveranno i risultati dei negoziati che "daranno al popolo venezuelano il potere di determinare il futuro del proprio Paese". Il colloquio è avvenuto nel giorno dell'arrivo di Biden al vertice di Los Angeles con i Paesi dell'America Latina, summit a cui non sono stati invitati rappresentanti del governo venezuelano di Maduro.