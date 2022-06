Biden: "Putin vuole cancellare non solo la nazione dell'Ucraina ma anche la sua cultura"

“Vladimir Putin sta cercando di cancellare non solo la nazione dell'Ucraina ma anche la sua cultura”. Lo afferma il Presidente americano Joe Biden nel corso di una raccolta fondi, durante la quale spiega che il Presidente russo vede la Capitale Kiev come la “sede della madre Russia”.

Biden quindi osserva come il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e molti altri non hanno tenuto conto degli avvertimenti lanciati dagli Stati Uniti su una possibile invasione della Russia. “Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire”, mette in evidenza il Presidente Usa.