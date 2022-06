Bimba morta a Catania: secondo gli esami dei Ris "la piccola non è stata uccisa in casa"

La conferma arriva dagli esami eseguiti sabato pomeriggio dai Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri) di Messina in casa di Martina Patti - la donna di 23 anni in carcere per l'omicidio premeditato e l'occultamento di cadavere della figlia Elena di cinque.

Gli esami hanno chiarito che le tracce di sangue nell’abitazione della donna sono "da riporto" e che quindi "si può con certezza escludere che l'omicidio sia avvenuto a casa". Saranno le ulteriori indagini a chiarire eventuali punti ancora oscuri nel delitto.

Intanto qualche dettaglio è emerso dall'autopsia eseguita all'ospedale Cannizzaro: la bimba è stata assassinata con più di 11 coltellate, poco meno di una ventina parrebbe, una delle quali letale che ne ha causato la morte non immediata. L'arma del delitto non è stato ancora trovata, nonostante le ricerche dei carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) e del Comando provinciale di Catania e del Ris di Messina che hanno battuto a fondo il campo incolto di via Turati in cui la madre ha fatto trovare il cadavere di Elena e la sua abitazione.

Mercoledì prossimo giorno in cui, nella Cattedrale di Catania, saranno celebrati i funerali della piccola Elena, Il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magro ha proclamato il lutto cittadino.