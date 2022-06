La "tempesta perfetta" si abbatte sul Bitcoin, che scende sotto i 20 mila dollari

Continua il calo delle criptovalute: il bitcoin, la prima e più nota delle criptomonete, scende sotto la soglia “minima” dei 20mila dollari. Secondo i dati di Coin Metrics, il prezzo del bitcoin è calato del 9% in 24 ore a 19.217,81 dollari, livello che non si registrava da dicembre 2020. Non va bene la quotazione anche della seconda valuta digitale più diffusa, l'Ether, crollata del 10% a 997,75 dollari, il livello più basso da gennaio 2021.

La fuga dai portafogli digitali era già stata avvertita dagli analisti del settore: "i crescenti timori di recessione stanno paralizzando l'appetito per gli asset rischiosi e questo ha fatto sì che i trader di criptovalute rimangano cauti sull'acquisto di bitcoin a questi minimi", ha affermato Edoardo Moia, analista di mercato senior di Oanda, in una nota del 16 giugno.

Sulle criptomonete pesano anche le iniziative delle autorità monetarie: il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel corso della conferenza “International Roles of the U.S. Dollar” a Washington, ha dichiarato che “guardando al futuro, sono in corso rapidi cambiamenti nel sistema monetario globale che potrebbero influenzare il ruolo internazionale del dollaro in futuro. La maggior parte delle principali economie ha già o sta per sviluppare pagamenti istantanei, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro servizio FedNow sarà attivo nel 2023. Alla luce dell'enorme crescita delle criptovalute e delle stablecoin, la Federal Reserve sta valutando se una moneta digitale della Banca centrale statunitense (Cbdc) possa migliorare un sistema di pagamenti nazionale già sicuro ed efficiente”.