Boni, Radicali italiani: "Votare sì in nome del garantismo e della Costituzione"

Il prossimo 12 giugno si apriranno i seggi per i referendum popolari abrogativi, indetti dal Presidente della Repubblica il 6 aprile scorso. Cinque quesiti a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un SI' o con un NO, per decidere se abrogare o meno alcuni articoli di legge in materia di giustizia. Abbiamo chiesto, per ogni quesito, un commento sul possibile voto.

Quesito n.1 Abolizione del decreto legislativo Severino

Scheda di colore rosso: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.



Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?



Le ragioni per votare SI': Igor Boni, presidente di Radicali Italiani

"In questo Paese il garantismo funziona a targhe alterne. Quando si colpiscono i propri amici si è garantisti, quando sono avversari si invoca la durezza della giustizia. Per noi Radicali il garantismo è una colonna portante su cui si edifica il sistema giudiziario. In realtà è la nostra Costituzione, quella che tanta parte della politica definisce 'la più bella del mondo' ad essere garantista, nel senso che ciascun imputato viene considerato innocente in assenza di una condanna definitiva. Utilizzando le parole che facciamo nostre dell'Avvocato Gian Domenico Caiazza (Presidente dell'Unione delle Camere Penali) 'Le norme della legge Severino che incidono sul diritto di elettorato passivo già solo in presenza di una sentenza di condanna non definitiva ci appaiono insanabilmente in contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza, e merita dunque il nostro sostegno l'intento di abrogarle'. Questa legge è stata approvata, come spesso accaduto nel nostro Paese, per ragioni definibili demagogiche e sull'onda di spinte giustizialiste. Il nostro intendimento è quello di tornare alla legge precedente che prevedeva l'interdizione dei pubblici uffici come pena accessoria in seguito ad una decisione del giudice e non in via automatica come accade a legislazione vigente.