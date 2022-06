Bonus 200 euro busta paga, ci vuole l'autocertificazione

Lo riceveranno 31,5 milioni di italiani, metà della popolazione lavorativa. Il bonus 200 euro busta paga contro il caro vita, previsto dall’articolo 31 del decreto Aiuti, spetta ai lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori senza necessità di presentare alcuna domanda.

Il datore di lavoro, lo pagherà direttamente sulla mensilità di luglio dello stipendio. Il datore stesso poi recupererà l’importo attraverso la compensazione al momento di pagare le imposte al fisco.

Necessaria l’autodichiarazione

In realtà, anche se la disposizione dice che il lavoratore non deve presentare alcuna specifica richiesta per avere il bonus, questi deve, comunque, autorizzare il datore a pagargli l'indennità.

Cosa significa esattamente?

Per ottenere l’indennità conosciuta come bonus 200 euro busta paga, oltre a rispettare un requisito reddituale (retribuzione mensile imponibile non superiore a 2.692 euro) bisogna anche che il lavoratore dichiari, tramite autocertificazione, di non essere titolare di altre prestazioni o indennità indicate all’art. 32 dello stesso decreto.

L’azienda, dunque, riconoscerà il beneficio solo previa acquisizione di tale autocertificazione.

“Si tratta di un impedimento importante. Si concede un’indennità automaticamente, ma poi l’erogazione viene subordinata a un’autodichiarazione”, commenta Enzo De Fusco, consulente del lavoro.

C’è dunque un passaggio obbligato per far sì che il beneficio possa essere riconosciuto nella busta paga di luglio.

Come scrivere e quando presentare l'autocertificazione

“Il legislatore -evidenzia ancora De Fusco- almeno per ora, non ha predisposto nessun specifico modello da compilare ai fine dell’autodichiarazione necessaria”.

Se non lo farà nelle prossime settimane, essendo appunto una “autocertificazione”, è possibile presumere che il lavoratore possa provvedere da sè in carta semplice (oppure utilizzando un modello ad hoc eventualmente predisposto dall’azienda stessa).

L’autodichiarazione dovrà essere consegnata nei giorni in cui vengono elaborati i cedolini stipendiali di luglio, quindi entro la prima settimana del mese prossimo.

È comunque molto probabile che saranno gli stessi datori di lavoro a inviare una comunicazione ai dipendenti, fornendo le indicazioni su tempistiche e modalità di consegna della dichiarazione in oggetto. Sempre se nel frattempo non sarà l’Inps a intervenire fornendo regole uguali per tutti.