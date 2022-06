Borsa in salita trainata dalle banche Possibile piano anti-spread della Bce

Secondo quanto ha scritto il Financial Times, la BCE potrebbe annunciare nella riunione di giovedì l'avvio di un piano che permetta di evitare un eccessivo allargamento degli spread nella zona Euro. Questo attraverso degli acquisti di titoli, o per essere più precisi attraverso l'anticipo di un anno dei reinvestimenti dei titoli già acquistati in scadenza. Un obiettivo che sarebbe condiviso da buona parte dei 25 membri del consiglio della Bce.

Dopo la notizia i listini europei, e quello di Milano in particolare sono saliti. Ora +1,30% per il Ftse Mib. Questo dopo una settimana invece negativa, contrassegnata proprio dall'ulteriore accelerazione dell'inflazione e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Nel resto d'Europa Londra +1,09%, Francoforte +1%.

A Piazza Affari a beneficiarne sono soprattutto i titoli bancari, il cui indice di settore è oggi in salita del 2 per cento. Sono positivi tutti gli altri settori principali.

C'è anche una prima inversione di tendenza per lo spread. Il rendimento del Btp decennale italiano al giugno 2032, come riporta Bloomberg, è in calo di 5 punti base, al 3,34%. Lo spread con il bund tedesco è a quota 207 punti base.

Sul fronte energia il petrolio è in lieve salita, il Brent è a quota 120 dollari al barile. A pesare è l'aumento del listino prezzi da parte dell'Arabia Saudita.

Lieve salita anche per il prezzo del gas, a poco più di 84 euro al megawattora.