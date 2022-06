Borse ancora in netto calo, spread supera i 230 punti

Avvio negativo per le borse europee: a Milano -1,91% per l'indice Ftse Mib (a quota 23.000 punti), dopo il -1,90% di ieri, quando erano scesi di oltre un punto percentuale tutti gli altri principali indici del Continente. Oggi Londra -0,90%, Francoforte e Parigi -1,40%.

Ieri la Bce ha annunciato un rialzo dei tassi dello 0,25% a luglio, quando finirà anche il programma di acquisto di titoli. Misure attese, ma che sono state accompagnate da stime in rialzo sull'inflazione in ribasso sul Pil nell'Eurozona. A settembre è atteso un altro rialzo, dello 0,25 o dello 0,50%.

Ieri gli investitori si aspettavano più dettagli sulle misure, anticipate dal Financial Times, per tutelare i Paesi ad alto debito, come l'Italia. E' forse anche per questo che lo spread tra il rendimento dei Btp italiani (arrivato al 3,72%) e i Bund è salito di 14 punti base, arrivando a quota 228. Oggi in apertura è a 232 punti base, con rendimento al 3,75%.

Recupera leggermente l'euro, ieri sceso nei confronti del dollaro. Ora un euro vale 1,0638 dollari.

Negli Stati Uniti ieri seduta molto negativa, Dow Jones -1,94%, Nasdaq -2,75%, in attesa dei dati sull'inflazione a maggio, che saranno pubblicati alle 14.30. Oggi sono poco mossi i future che anticipano all'avvio alle 15.30.

Contrastate le borse in Asia: negativi, sulla scia di Wall Street, i listini di Tokyo (-1,49%) e Seul (-1,13%), quasi invariato l'Hang Seng di Hong Kong, in salita dell'1% l'indice di Shanghai.

Tra i singoli titoli oggi riflettori sulla banca Bper: il nuovo piano industriale prevede sinergie dal 2024 per 155 milioni di euro dall'acquisizione della Carige di Genova. Prevede anche la chiusura di 600 sportelli, cioè il 29% del totale, entro il 2024. Di queste, 140 chiusure sono già state realizzate. L'utile netto è previsto a quota 800 milioni di euro nel 2025.

Sul fronte energia, gas in lieve calo, a quota 83,6 euro al megawattora, -1,48%, petrolio Brent in flessione di mezzo punto percentuale, a quota 122,3 dollari al barile.