Borse ancora in rosso, giù prezzi dell'energia

I mercati finanziari cominciano la settimana come avevano chiuso la scorsa, in netto calo. Milano parte a -1,78%, la peggiore, calo intorno all'1,5% per Parigi e Francoforte.

Netto rosso anche per le piazze asiatiche, soprattutto Tokyo e Hong Kong, con perdite tra il 3 e il 3 e mezzo percento. Pesano i dati sull'inflazione americana di venerdì - 8,6% ad aprile, livello mai visto negli ultimi 40 anni - che fanno temere una nuova stretta monetaria da parte della Federal Reserve, ma anche la notizia, diffusa in mattinata, di un nuovo, violento focolaio Covid in uno dei quartieri più popolosi di Pechino, con lo spettro di un altro lockdown parziale appena dopo l'allentamento delle restrizioni nella capitale cinese e a Shanghai.

Ipotesi che influenza anche i mercati energetici, con il prezzo del petrolio in netto calo: sia il Brent sia il Wti americano tornano sotto la soglia dei 120 dollari al barile.